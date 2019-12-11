行政院經貿談判辦公室已就下階段新南向政策的策略目標與計畫完成跨部會協商，已呈報行政院核定，據了解，包括新南向國家來台觀光人次，明年起每年成長20萬人次，今年預估來台人次近280萬人次，創新高，明年上看300萬人次。並將擴大補助大專院校學生到新南向國家的企業實習，由今年補助2,000人提高到明年的2,500人。

政府也要加強協助我中小企業拓展新南向市場，包括較具優勢的面膜、藥妝等美容、醫療等零售業、餐飲食品業等到東南亞拓展店面，並拓展網路等電商平台市場。

至於醫衛合作方面，繼衛福部推動「一國一中心」後，將進一步推動成立財團法人「海外醫療投資顧問公司」，協助台灣醫療器材等輸出，打通新南向國家的通路，最終目標是要到東亞南投資或興建醫院。

行政院知情官員表示，明年起新南向國家來台觀光人次將突破280萬人次，目前設定以蔡英文總統第二任期明年起的四年內，每年都成長20萬人，也就是明年新南向18國來台觀光人次將上看300萬人次。

2018年外國來台旅客總計1,106萬人次，已是連續四年突破千萬大關。雖然2016年中國大陸觀光客來台人數開始下滑，不過，減少的人次逐漸由新南向國家補足；與2016年相比，2018年中國大陸旅客減少81.6萬人次，新南向國家旅客則增加80.5萬人次，達259萬人次新高。

新南向18個國家來台觀光逐漸成為台灣觀光主力，行政院經貿辦評估，去年新南向18國來台觀光人數已接近260萬人次，官方統計數據顯示，今年前三季新南向國家來台總計190.6萬人次，成長4.99％，占總數21.7％。今年估計會逼近280萬人次再創新高。

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