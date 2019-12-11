八三夭新歌〈有一種悲傷叫蠢蛋〉MV10日上線，為八三夭〈蠢蛋〉和A-Lin〈有一種悲傷〉組合的全新版本，先前曾在「想見你 想見你 想見你」台北小巨蛋演唱會中演唱，截然不同的曲風卻意外完美結合，再度重現「八-Lin」樂團，由團長小橘混音，堪稱是他的混音處女作，新歌上線後更讓粉絲驚喜連連，狂讚「重回1123現場感動」、「兩首歌怎麼能這麼完美結合」，大獲好評。

演唱會圓滿落幕至今，八三夭仍然馬不停蹄工作，日前剛赴泰國大山音樂節演出，幾乎沒時間好好休息。小橘則透露，演唱會結束後閉關一段時間，近期都在忙混音，將會陸續推出2首新歌，由於混音對自己來說是全新挑戰，花了許多時間調整，也因為近期活動密集，結束後仍在錄音室持續奮戰，常常待到早上才回家，壓力大到臉上狂冒痘。

八三夭離開老東家滾石後，將成立自己的公司，主唱阿璞笑說「創業維艱」，像鼓手阿電家有燒錄機、吉他手劉逼最近鑽研影像剪輯，小橘則是做混音、貝斯手霸天負責支出管理，很多事可以的都自己來，五人目前多以錄音室為據點，也意外抖出小橘有潔癖，被團員笑虧「像是飲料放在桌上，15分鐘後就會被收掉」。

(中時 )