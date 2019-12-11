隨著台灣人去日本旅遊的比例逐年上升，拉麵也成了台灣人喜愛的日式料理之一，來自日本九州大分縣的老字號品牌「魂麵」，於今年12月以專門店之姿重磅回歸進駐微風松高，更攜帶全新限量單品「魚子醬宮崎和牛拉麵」直攻老饕的味蕾。

日本九州起家的本田製麵所，本身以製作拉麵及烏龍麵為主，爾後才創立魂麵品牌，2005年是魂麵第1次落腳到台灣微風廣場，今年以全新姿態回歸，不僅講究製麵工法，湯頭鹹度也重新調配，更推出台灣首見的新品「魚子醬宮崎和牛拉麵」，絕對是老饕級新吃法。

「魚子醬宮崎和牛拉麵」單價980元，每日僅限量30份。(圖/吳筱涵攝)

魂麵共有7款口味的拉麵，店內的麵條採用日本麵粉，並在台灣以獨門12道工法製作而成，麵條口感較一般日本麵條軟嫩，且為了搭配台灣人的口味，日本師傅更將其湯頭鹹度調配得宜，運用多種食材與香料，以大火熬煮近8小時，使湯頭呈現乳白色並帶有豚骨湯頭的核心精華，顛覆台灣人對日本拉麵重鹹口味的刻板印象，唯獨醬油拉麵是用採用雞骨湯底製成。

即日起至12/19前消費任一款拉麵，即可免費升級有煎餃、唐揚雞、煎餃、叉燒飯3擇1，價值180元的套餐。(圖/吳筱涵攝)

首推的「魚子醬宮崎和牛拉麵」是微風松高唯一限定款口味，嚴選日本宮崎A5和牛，肉質軟嫩、脂肪分布均勻，端出前主廚會先炙燒和牛邊緣肉，讓和牛自然的油香味更強烈散發出來，口感清爽不油膩，再搭配來自法國的魚子醬，讓拉麵味道更有層次變化，每日僅限量30份且已開放預約，業者也表示未來將在台北市陸續展店，讓民眾不用飛日本也可享有最純正的日式和牛拉麵。

(中時 )