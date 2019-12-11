澳門賭王千金何超儀年末行程滿檔，日前率其樂團「何超與海膽仔」赴廣州草莓音樂節開唱，一連帶來多首廣東歌，再度回到廣州開唱，何超儀一度唱太嗨，高跟鞋跟還卡在地毯。過去曾和茄子蛋合作，兩團因行程緊湊未能在音樂節碰上，何超儀笑說「去年邀茄子蛋同台，沒多久他們就得金曲獎，希望明年換茄子蛋邀請何超與海膽仔來台灣共演，讓我也抱一個金曲夢」。

何超儀領軍的「何超與海膽仔樂團」日前赴廣州草莓音樂節演出。（Drill Team 162提供）

此外兩天前也到澳門新濠影匯綜藝館，與黃貫中、Soler、秋紅、ToNick、Cassette、逆流等樂團好友一同攜手玩搖滾《Let’s Mixture Rock Party！》，重現香港當年 80，90年代如《勁Band冲天飛》、《Lets Fight》、《Lets rock》等搖滾音樂節盛況。

何超儀率海膽仔成員翻唱多首搖滾經典，如Deep Purple的〈Highway Star〉，也與黃貫中、Soler等人合唱〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉等Beyond的經典曲目，何超儀身著YSL服裝，頭頂一顆怪娃並梳起滿頭刺的海膽頭，笑稱自己是Rock Joker「搖滾小丑」，要稱職的盡情搖滾，娛樂大眾。

何超儀與Soler。（Drill Team 162提供）

何超儀率海膽仔樂團成員與黃貫中相見歡。（Drill Team 162提供）

何超儀奇特造型化身搖滾Jorker。（Drill Team 162提供）

眾香港音樂人齊力挺黃貫中開唱。（Drill Team 162提供）

日前何超儀剛以策展人身份，舉辦香港與北京的兩場Pattie Boyd攝影展《GEORGE, ERIC AND ME 》，獲得相當大迴響與好評，也讓Pattie Boyd得知台灣有許多搖滾迷與披頭四、艾力克萊普頓的粉絲，格外有親切感，期望有機會來台分享攝影作品。接下來12月中緊接著去洛杉磯進行電影工作，希望可以趕快開始新專輯的計畫。

(中時 )