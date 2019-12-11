澳門賭王千金何超儀年末行程滿檔，日前率其樂團「何超與海膽仔」赴廣州草莓音樂節開唱，一連帶來多首廣東歌，再度回到廣州開唱，何超儀一度唱太嗨，高跟鞋跟還卡在地毯。過去曾和茄子蛋合作，兩團因行程緊湊未能在音樂節碰上，何超儀笑說「去年邀茄子蛋同台，沒多久他們就得金曲獎，希望明年換茄子蛋邀請何超與海膽仔來台灣共演，讓我也抱一個金曲夢」。

何超儀領軍的「何超與海膽仔樂團」日前赴廣州草莓音樂節演出。（Drill Team 162提供）
何超儀領軍的「何超與海膽仔樂團」日前赴廣州草莓音樂節演出。（Drill Team 162提供）

此外兩天前也到澳門新濠影匯綜藝館，與黃貫中、Soler、秋紅、ToNick、Cassette、逆流等樂團好友一同攜手玩搖滾《Let’s Mixture Rock Party！》，重現香港當年 80，90年代如《勁Band冲天飛》、《Lets Fight》、《Lets rock》等搖滾音樂節盛況。

何超儀率海膽仔成員翻唱多首搖滾經典，如Deep Purple的〈Highway Star〉，也與黃貫中、Soler等人合唱〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉等Beyond的經典曲目，何超儀身著YSL服裝，頭頂一顆怪娃並梳起滿頭刺的海膽頭，笑稱自己是Rock Joker「搖滾小丑」，要稱職的盡情搖滾，娛樂大眾。

何超儀與Soler。（Drill Team 162提供）
何超儀與Soler。（Drill Team 162提供）

何超儀率海膽仔樂團成員與黃貫中相見歡。（Drill Team 162提供）
何超儀率海膽仔樂團成員與黃貫中相見歡。（Drill Team 162提供）

何超儀奇特造型化身搖滾Jorker。（Drill Team 162提供）
何超儀奇特造型化身搖滾Jorker。（Drill Team 162提供）

眾香港音樂人齊力挺黃貫中開唱。（Drill Team 162提供）
眾香港音樂人齊力挺黃貫中開唱。（Drill Team 162提供）

日前何超儀剛以策展人身份，舉辦香港與北京的兩場Pattie Boyd攝影展《GEORGE, ERIC AND ME 》，獲得相當大迴響與好評，也讓Pattie Boyd得知台灣有許多搖滾迷與披頭四、艾力克萊普頓的粉絲，格外有親切感，期望有機會來台分享攝影作品。接下來12月中緊接著去洛杉磯進行電影工作，希望可以趕快開始新專輯的計畫。

(中時 )

#何超儀 #何超與海膽仔 #茄子蛋