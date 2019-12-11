美國總統川普上任後積極提升軍備優勢，以對抗大陸與俄羅斯兩大威脅。近日，川普的優先事項終於實現，美國參眾兩院議員於週一（10日）通過2020年「國防授權法案」（DNAA）協議，批准7380億美元（約台幣22.5兆元）的國防軍事預算，其中編列7240萬美元供建立美國太空部隊。

據路透社報導，2020財政年度「國防授權法案」已達成共識，授權軍事開支由去年的7160億美元增長至7380億美元。同時，美國兩黨經過數個月的協商，最終達成重大政策交換協議：白宮允諾將聯邦政府僱員享有12週有薪育嬰假納入法案以換取川普建立太空部隊作為美國第6軍種的要求。

據協議，在12週有薪育嬰假議題上參眾兩黨難得取得共識，預計該協議將造福210萬名生產或領養嬰孩的聯邦政府文職僱員。同時，此次法案中編列的資金用於包括為軍隊加薪以及供能源部門維護美國核子武器等用途，其中資金的大宗將撥給五角大廈使用，資金額度達6380億美元。

外界分析，川普積極籌建「太空軍」或是要確保美國在太空的統治地位，並抵抗陸、俄的潛在威脅。但此舉可能觸發太空軍事競賽以及太空軍事化等危害國際安全的危機。目前，「太空軍」建立仍有眾多細節需要敲定。

(中時 )