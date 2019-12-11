氣溫下降，手腳冰冷、筋骨痠痛很困擾，試試中藥足浴，改善冬天小毛病。

木桶裡的溫水灑上艾草、紅花，熱氣中揉和藥草香，雙腳滋潤其中，身心都暖活起來。從中醫觀點來看，泡腳好處多。

足暖全身暖。諺云：「人之衰老始於足，足血盈則身心健」，泡腳有助氣血循環，依據狀況添加藥材，也有不同功效。

中藥足浴，是中醫常用外治法之一。全德中醫診所主治醫師蔡運寧指出，全身共有12條經脈，足部就有6條經過，藥材功效直接透過皮膚，延著小血管到經絡，效果快。臨床上碰到末梢循環與皮膚疾病，例如下肢冰冷、血管炎、蕁麻疹、濕疹、足癬等，可視狀況用藥浴搭配治療。

平常保健，則可透過溫水加入藥材泡腳，幫助血管擴張，促進局部血液循環與代謝；睡前泡能讓身體暖和、放鬆，提高睡眠品質。

善用廚房三寶：薑、醋、橘皮，暖身又潤肌。（圖片來源：pixabay）

「薑是很好的材料！」擅長中藥、食療研究，台北醫學大學名譽教授楊玲玲特別推薦薑的功效，再加上容易取得，是平民保健良方。

她指出，薑含有薑辣素，能改善消化及循環不良，手腳冰冷、畏寒的人可以用薑泡腳。方法是取30克生薑，連皮一起用刀背打碎，放在熱水瓶加水燜10分鐘，讓成分出來，再一起倒入溫水中泡腳。

薑能祛濕散寒。蔡運寧說，有時冬天下雨，雙腳沾水濕冷，能用生薑入浴，是很好的暖腳方法。此外，若是因為風、寒、濕邪入侵體內，造成氣血運行不暢引起的筋骨痠痛，也適用生薑改善。

想補氣，則可選擇糯米醋。楊玲玲指出，醋的酸會入肝，對於肝臟保護好，也可除腳臭；糯米有助身體發熱禦寒，補中益氣，用糯米醋泡腳，可以緩解疲勞。

「醋也能軟化角質，」蔡運寧表示，以香港腳（足癬）為例，可以用醋軟化角質，讓黴菌不易繁衍於內，達到改善效果。

冬天盛產的橘子，吃完也別急著把皮丟掉。楊玲玲會將橘皮切細，加一小杯米酒、適量熱水於熱水瓶中燜10分鐘，接著倒入溫水中泡腳。「橘皮中含有植物精油，味道好，裡面的類黃酮可以抗氧化，達到美肌效果。」

有些人則喜歡用鹽加水泡腳，但楊玲玲並不建議。她指出，平常從三餐中已經攝取許多鹽，若再用鹽巴泡腳，一樣會吸收到體內，鈉含量太高，對於腎臟病、高血壓病人尤其危險，一般人也不建議。

高血壓、心臟病、孕婦，不適合泡腳。（圖片來源：pixabay）

「泡足浴的前提是心臟功能要正常，」蔡運寧表示，足浴是透過氣血循環來達到效果，若是有心臟衰竭、肥大，或是高血壓等，本身循環已經不好，血液難回到心臟，反而會造成水腫。

另外，若是臟腑功能差，足浴改善效果有限，仍須透過內服藥調理，因此像是慢性病、體質虛弱者、長時間嚴重失眠等，則不建議用足浴。

孕婦若想泡足浴則要特別諮詢醫師，但蔡運寧提醒，懷孕28週之後就不建議，這段時間本身就容易下肢水腫，泡腳可能會加劇。

足部有傷口則要看屬性，由醫師判斷是否能用藥浴治療，避免感染問題。

泡腳以40度為佳，不會燙傷，又能達到活絡氣血的效果。（圖片來源：pixabay）

泡腳溫度、水量有訣竅:

1.水溫以40度為佳

不會燙傷，又能達到活絡氣血的效果。楊玲玲說，可用手臂內側試水溫，若是覺得太燙，就代表超過40度。「低於體溫也不行，」蔡運寧指出，因為能量從高往低走，水溫太低，反而身體熱能會流失，無法達到活絡氣血的效果。

2.泡到腳踝或小腿肚高度

若水量允許，可以用木桶、泡腳機等泡到小腿肚位置，能一併刺激小腿上的穴位、經絡，效果更好；若只有臉盆，則可泡到腳踝，也能改善症狀。

3.時間不超過20分鐘

泡腳時間不限白天或夜晚，但飯後至少隔一小時，泡腳時間15～20分鐘即可，到身體微微出汗即可。若是流汗較多，喝一點溫水補充水分。一般保養用的足浴可以每天泡；治療用途的足浴則需諮詢醫師。

4.注意室溫別著涼

冬天泡腳，要注意室溫維持在26～28度，泡完後則要立刻用毛巾擦乾，避免泡完後著涼，容易感冒。

除了上述食材，許多藥材也常用於足浴中。針對不同小毛病，可運用下列藥材緩解：

艾草、紅花溫經散寒、行氣止痛，去除體內寒濕之氣。若是生理期容易下腹痛，可以在經期結束後規律泡腳，活絡氣血。（圖片來源：pixabay）

3養生足浴DIY，改善冬季小毛病:

1.艾草浴（適用：手腳冰冷）

材料：艾草20克、紅花5克

作法：把藥材放入濾袋，置於澡盆中，加滿40度溫水。

功效：艾草、紅花溫經散寒、行氣止痛，去除體內寒濕之氣。若是生理期容易下腹痛，可以在經期結束後規律泡腳，活絡氣血。

提醒：紅花活血藥性較強，若感到不適，可用歸尾（當歸尾部）替換。孕婦、出血症狀則不宜用。

甘草緩急止痛、益氣虛，芍藥解痙鎮痛，艾草增加香氣，放鬆心情。（圖片來源：pixabay）

2.甘草浴（適用：筋骨痠痛）

材料：甘草10克、芍藥5克、艾草20克

作法：把藥材放入果汁機稍微打碎後放入濾袋，置於澡盆中，再加滿40度溫水。

功效：甘草緩急止痛、益氣虛，芍藥解痙鎮痛，艾草增加香氣，放鬆心情。

3.桃仁浴（適用：皮膚乾癢）

材料：桃仁20克、奶粉1小匙、水少量

作法：桃仁先用熱水煮過，與奶粉、水一起放入果汁機打勻，接著倒入澡盆中，再加滿40度溫水。

功效：桃仁活血祛瘀，牛奶裡則含有豐富蛋白質、鈣質，能滋潤肌膚。

提醒：桃仁是桃子的果核，含有氰酸，過量會導致中毒，因此要先用熱水煮過，破壞分解氰酸的酵素，但孕婦不可用。

浴方設計：台北醫學大學名譽教授楊玲玲

說明：

1.上述藥材可在中藥房購買。

2.全德中醫診所主治醫師蔡運寧指出，若想萃取出更多有效成分，可先用水浸泡藥材20分鐘，再將藥材放入1000～3000cc水中滾沸後轉中火小滾，沸騰全程30分鐘熄火，放涼至40度後再泡腳，效果更佳。

(中時電子報)