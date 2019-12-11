玉井區公所11日上午與玉井北極殿、基督教長老教會加利利宣教中心、明泉寺、天主教德蘭啟智中心簽訂救災支援協定。（南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

災害防救不分宗教派別，台南市玉井區公所11日上午於公所舉辦災民收容處所及疏散交通車支援協定簽約儀式，有玉井北極殿、基督教長老教會加利利宣教中心、明泉寺、天主教德蘭啟智中心4個單位共襄盛舉，將於災害時提供災民住宿及疏散交通車，支援公所進行救災工作。

玉井區長陳新澈表示，有鑑於88風災、0206地震造成玉井山區建築物淹水或倒塌，有收容安置受災戶需求，因此他走訪玉井區內教會、寺廟團體，除了解現況及業務聯繫互助外，並請求廟方及教會基於敦親睦鄰慈悲心，提供災民收容處所及輸送交通車。

陳新澈的提議也獲區內教會、寺廟肯定及響應，同意無償提供災害時災民收容居所及疏散交通車。加利利宣教中心將提供16房間可容納51人；北極殿香客大樓提供20間10人房通舖可容納200人；明泉寺提供6間9人房通舖可容納54人；德蘭啟智中心提供18人座中巴1部。

此次參與支援協定的3處收容所，皆有廚房及餐廳，可提供熱食供災民食用。總收容災民人數可達305人，有效提升玉井區在災害發生時災民收容安置及載送能量。

陳新澈表示，因應極端氣候及地震所帶來複合式災害，公所將積極整合區內防救災資源，加強公私之間支援協助，增進防救災能量，災害發生時，才能有效降低市民生命、身體、財產損失，並讓受災戶能得到妥善的安置照護。

(中時 )