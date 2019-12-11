距離2019年結束只剩20天，最憂慮的是中職球員工會，因為球團對於新球季的談薪進度牛步化，至只有6％球員談妥薪資，工會不排除逐「隊」公開談薪進度，督促球團加速完成換約，保障球員權益。

正當今年中職總冠軍系列賽結束1個多月，球員工會統計，當時收到球團談薪通知的球員，只佔待談薪總人數的0.6％；現在距總冠軍戰將滿2個月，已經與球團進行第1次談薪的球員比例提升至總數的33％，已談定薪資的球員比例只有6％。

球員工會認為，本年度球員契約將於20天後期滿，新球季春訓也即將展開，卻仍有超過2／3球員未能與球團談薪，甚至只有部分球團啟動談薪，足見中職的換約時程相關制度與規範，仍存在極大進步空間。

隨著大型企業投入，工會表示，各球團行政團隊在球場外的運作與良性競爭總能帶動話題，提升球迷對新球季的關注。為了加速談薪進度、保障勞方權益，工會將視必要逐隊公布談薪進度，並提出改善建議。

如果球員薪資遲未談妥，工會日前已經決議將 「109年1月15日設為新年度薪資仲裁申請日」，藉由鼓勵球員信任仲裁委員會、主動申請薪資仲裁的方式，促使制度逐步完善。

(中時 )