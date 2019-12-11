國際金價11日交投沉寂走勢平淡，投資人靜候觀望美國聯準會（Fed）發布今年最後決策聲明，以及美國15日對中國貨品啟動新一波加稅，但咸認Fed將按兵不動。周三倫敦現貨金價微漲0.1％，平盤在每盎司1,465.18美元；紐約黃金期貨漲0.1％，來到每盎司1,469.50美元。

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