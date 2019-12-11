觀望Fed決策聲明 國際金價走勢平淡 20:402019/12/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際金價11日交投沉寂走勢平淡，投資人靜候觀望美國聯準會（Fed）發布今年最後決策聲明，以及美國15日對中國貨品啟動新一波加稅，但咸認Fed將按兵不動。周三倫敦現貨金價微漲0.1％，平盤在每盎司1,465.18美元；紐約黃金期貨漲0.1％，來到每盎司1,469.50美元。 (工商 ) #金價 #fed #美元 #決策 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 習軍事祕書鍾紹軍 躋入決策智囊 04:092019/12/07 焦點新聞 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 陸海航兵戰力養成 別讓鮮血白流 04:092019/12/08 焦點新聞 Fed今年最後會議 料停止升息 04:092019/12/08 財經要聞 繞過WTO對陸發動貿易戰 川普耍賤招竟自傷 21:002019/12/09 財經 前Fed主席伏克爾辭世 鮑爾聲明哀悼 08:302019/12/10 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期銅漲至4個半月高點 10:002019/12/10 財經 貿易戰、美大選 Fed明年利率很難按兵不動 07:522019/12/11 財經 美股泡沫破滅警訊！ 外資揭美經濟數據強勁假象 00:042019/12/11 財經 我思我見－美國人過感恩節的意義 04:102019/12/11 產業特刊 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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