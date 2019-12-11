有關監察院糾正核四廠移用設備一案，要求台電宜檢討核四廠備品機制、清查設備資產保存狀態，台電表示，將依據監察院建議改進事項虛心檢討並著手改進。

台電指出，針對核四廠備品缺料問題，會將建議事項納入未來工程計畫預算編列及採購管理之參考，並依核四廠測試經驗檢討備品機制。另有關監察院指出，核四廠已封存5年多，卻未能徹底清查設備組件等資產之保存狀態，台電將加強整理移用設備相關資料以避免資訊混淆。

台電說，核四計畫推動歷時長久，期間因多重因素使工期延宕。核四1號機測試期間因為設備/組件故障，由於部分備品不在預期清單，或是設備超過保固期需另行採購，基於時效考量，當初先從2號機移用至1號機。在核四封存後，因部分系統仍需維持運轉，因此1號機陸續有設備/組件故障及缺料情形。

台電還說，核四廠目前處於資產維護狀態，未來核四備品採購事宜，台電將遵循國家能源政策配合辦理。至於監委指出日後重啟核四，恐將因缺料未備齊而影響安全及供電穩定，台電補充，由於目前核四重啟困難重重，有多項高度技術障礙難以克服，台電預估重啟時間至少需要7+Ｎ年，無論是經費或期程，都難以估算。

(工商 )