供過於求 CBOT黃豆期貨連6漲中斷 20:412019/12/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 非洲豬瘟擴散削弱中國的需求，加上巴西產量創歷史新高，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨合約11日走跌，中斷連漲6個交易日的漲勢。CBOT最活躍黃豆合約周三亞洲盤，從周二收漲0.4％轉跌，下挫0.2％來到每英斗8.9925美元。由於美國15日對中國加稅將屆，穀物交易員普遍緊盯中美貿易協商進展。 (工商 ) #期貨 #黃豆 #黃豆期貨 #中國 #合約 也許您會感興趣 推薦閱讀 採取對等做法 陸外交部限制美外交官活動 04:092019/12/07 全球財經 中職》悍將展現誠意簽下洪總 陳金鋒合約未定 12:532019/12/07 體育 陸官媒提梵中建交 外交部：兩國對話為保障宗教自由 23:272019/12/07 政治 陸2020穩經濟 打三大攻堅戰 04:092019/12/08 話題觀察 不會有美國為首的反華聯盟 04:102019/12/09 論壇廣場 MLB》洋基大撒幣！2.45億美元搶寇爾 07:262019/12/09 體育 大陸通報2例H9N2病例 疾管署提醒五要六不 18:322019/12/10 生活 示範風場用「中國工作船」？ 台電：僅船身鋼板為陸製 20:362019/12/10 財經 掀兩岸產地標示戰絕非智者 04:102019/12/11 論壇廣場 IFRS專題報導5-收入認列（上）－五步驟拆解合約 認列收入 04:102019/12/11 證券．權證 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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