非洲豬瘟擴散削弱中國的需求，加上巴西產量創歷史新高，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨合約11日走跌，中斷連漲6個交易日的漲勢。CBOT最活躍黃豆合約周三亞洲盤，從周二收漲0.4％轉跌，下挫0.2％來到每英斗8.9925美元。由於美國15日對中國加稅將屆，穀物交易員普遍緊盯中美貿易協商進展。

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