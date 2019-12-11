中國國家外管局國際收支司前司長管濤11日表示，「穩增長」不等於經濟增速要「保6」，穩增長要依靠改革與調整而非刺激，2020年要守的「紅線」除「穩就業」外還有「穩金融」。

路透報導，管濤認為，保持經濟運行在合理區間的任務依舊面臨不小的挑戰，在經濟下行壓力客觀存在的前提下，中國宏觀調控宜保持定力，2020年應慎用降準降息的總量工具。

管濤稱，2020年中國經濟有可能穩中趨降。一方面，由於國內經濟增長的新舊動能尚在切換過程中，投資和消費需求總體疲弱，中國經濟增速有可能慣性下探。另一方面，隨著世界經濟回穩甚至回暖，全球貨幣政策重回寬鬆，外部環境總體有利，加之國內「穩增長」的政策收效，支持中國經濟回穩的動能也逐漸增強。

他認為，經濟增長「保6」只是人為的心理關口。8月份之前，人民幣兌美元匯率多次逼近「7」整數關口，保「7」派一度將破「7」視為洪水猛獸。8月初，人民幣匯率應聲破「7」，但市場預期穩定、外匯供求平衡，事實證明「7」就只是一個心理關口。

(工商 )