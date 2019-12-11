位於台中市五期的大隆路商圈，以銷售精品服飾、珠寶、手作藝品、時尚用品及異國美食等為主力，極具獨特風格，近年更結合音樂公益和人文藝術活動，增添藝文氣息。大隆路商圈結合「台灣燈會 璀璨台中」燈會系列活動，自12日起每日下午5時在商圈點燈，用閃亮的聖誕燈飾迎接民眾來商圈走走逛逛，為商圈創造商機。

由台中市經發局輔導的大隆路商店街管理委員會表示，為迎接即將到來的聖誕佳節，商圈店家結合街區路樹與燈柱，加上閃亮的聖誕燈飾，營造濃濃的節慶氣氛，並推出商圈聖誕優惠活動，讓大隆路商圈呈現聖誕佳節場域的氛圍樣貌，且將藉由商圈店家推出優惠及消費滿額活動，吸引民眾來逛逛大隆路商圈。

大隆路商店街管理委員會進一步表示，未來還將持續推動折扣與促銷活動、為商圈帶動商機；此外，為推廣大隆路商圈音樂場域的意象，同時希望藉由國際樂音表演及街區氛圍營造，打造商圈吸引力，吸引更多民眾來認識大隆路商圈的魅力。

台中市經發局表示，大隆路商圈以銷售精品居多，包含服飾、珠寶、手作藝品、時尚用品及異國美食等極具獨特風格的店家；此外，大隆路商圈營造出異國風情與歐式花園風格街道，讓民眾感受到悠閒舒適感。

經發局還表示，今年舉辦「璀璨燈會耀台中 大隆點燈迎聖誕」點燈活動，透過大隆路商圈創意展現並加入節慶元素，以彰顯出商圈氛圍特色，期能型塑商圈店家友善及優質遊客遊逛環境。

(工商 )