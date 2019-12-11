長榮航空11日宣布，台北-小松航線將於2020年配合「立山黑部」開山，自4月16日開始由現行的每周五班改為天天直飛方式營運，主要營運機型為A321-200，並將於旺季期間視市場需求，機動調整為廣體機型飛航。

長榮航空自2008年開始以每周兩班的方式飛航台北-小松航線，十年來的深耕經營，2017年增班為每周五班，年載客量近10萬人次，約占小松國際機場旅客人數的一半，未來增加為每日飛航後，將可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾。

日本石川縣知事谷本正憲也特別致函長榮航空董事長林寶水表達感謝之意，並且肯定長榮航空台北-小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

長榮航空表示，台北-小松航線年平均載客率約八成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估2020年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮更會加旺盛。

台北-小松航線搭配每日一班的台北-名古屋航線，方便自由行的旅客或是旅行社規劃各式行程，以不走回頭路的方式暢遊日本北陸地區，輕鬆探索素有日本阿爾卑斯山之稱的「立山黑部」，以及造訪世界文化遺產「五箇山合掌村」。

(工商 )