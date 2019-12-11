有關報載北巿聯醫門診減量作假，遭健保核扣上億元疑義，聯合醫院黃勝堅總院長表示，北市聯醫全力支持分級醫療轉診制度，對於診察費自行吸收卻被說作假帳一事，對醫院同仁打擊很大，聯醫將持續與健保署溝通。

黃勝堅指出，聯合醫院努力配合門診減量2％政策，無法轉出的病人則由醫院自行吸收診察費，而不是拿不存在的案件去申報。

聯醫副總院長黃遵誠說明，健保病人來院看診，本應收取掛號費50元，診察費260元，部分負擔240元，藥費及處置檢查費覈實申報，但很多老病人實在不願意轉出，在108年第一季及第二季申報只好由聯醫自行吸收診察費，就是短收260元。

他表示，今年7月健保署來函要求說明時，才知申報認知有落差，自7月份以後就整筆申報，至於面臨病人下轉的困境及申報問題，近期會與健保署再溝通，雖然這事件將對醫院很大衝擊，且醫院仍堅定以病人為中心持續努力，提供民眾完整連續性醫養結合照護模式。

(中時 )