國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政9日到中選會號次抽籤後，在現場改編合唱《採紅菱》，歌詞改成「我們倆牽著手阿選總統、選總統」，看似KUSO的舉動引發外界好奇，隔了2天，韓國瑜今晚揭密，說他是在吃晚餐的時候靈機一動想起這首經典老歌，其中最重要的歌詞「我倆一條心」，藉此凸顯「對面那條船其實是背對背擁抱」。

韓國瑜、張善政9日一起到中選會抽號次，抽中「2號」喊出「2支穿雲箭，台灣安全、人民有錢」後，在場外接受媒體聯訪，沒有回答任何問題，兩人卻突然唱起改編版《採紅菱》，歌詞改成「我們倆牽著手阿選總統、選總統，得呀台灣安全，得呀人民有錢，就好像兩兄弟啊，為人民呀，我倆一條心」。

張善政11日接受媒體專訪時爆料，抽籤前1天晚上，韓國瑜打電話給他，線上教唱《採紅菱》，韓國瑜晚間接到本報記者詢問也哈哈大笑，證實8日晚上他在餐廳吃台菜，突然腦中閃過當年鄧麗君膾炙人口的這首《採紅菱》，認為改編過後非常符合這次選舉的狀況，於是馬上打電話給張院長，兩人在電話兩端邊唱《採紅菱》邊改編歌詞。

韓國瑜說，總統、副總統搭檔就像搭同一條船，最重要的歌詞就是最後一句「我倆一條心」，他更諷刺蔡賴配，「對面那條船」是「背對背擁抱」。

事實上，韓國瑜先前接受中天訪問時，就曾以「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」形容蔡英文、賴清德組合，認為「蔡賴配」只是政治考量，不覺得前行政院長賴清德在初選之後能夠服氣，當時這個形容引發軒然大波，蔡總統更親上火線直斥低俗，韓國瑜後來公開道歉，如今改唱《採紅菱》，仍不忘暗地揶揄蔡賴配。

(中時 )