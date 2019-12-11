「2020年氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣在總排名中位居第59名，在61個評比國家列倒數第三，且比去年退步2名。績效最佳的是瑞典，沙烏地阿拉伯和美國敬陪末座。(擷取自CCPI2020報告)

正在馬德里舉行的聯合國第25屆氣候會議10日發布「2020年氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣在總排名中位居第59名，在61個評比國家列倒數第三，且比去年退步2名。績效最佳的是瑞典，沙烏地阿拉伯和美國敬陪末座。

「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index, CCPI）由德國看守協會與歐洲氣候行動網發布。台灣在評比中排名倒數第三，也是歷年來最差的成績（去年倒數第五）。

根據報告，台灣在「溫室氣體排放」項目的所有指標表現「非常差」，排名倒數第二，僅優於沙烏地阿拉伯。南韓則是倒數第三名。

據中央社報導，評比結果發現美國表現墊底，沙烏地阿拉伯倒數第二；瑞典則名列前茅。但有數個國家的排放量的確較去年減少，主因各產業普遍逐步淘汰煤炭。

儘管評比結果差異甚大，歐盟內部異質性也很高，但報告發現，沒有一個國家正朝實現巴黎氣候協定的目標邁進。

2015年聯合國氣候峰會通過巴黎氣候協定，各國同意致力把全球氣溫上升幅度，控制在較工業革命前水準高出攝氏2度以下。但美國總統川普已正式通知聯合國，美國將退出這項全球減排計畫。

這項指標也發現，作為全球最大單一排放國的中國已採取「中等行動」，對再生能源作出高額投資。但評比結果同時警告，北京若按計畫繼續興建燃煤發電廠，就可能跌至最差層級。

指標報告的共同作者、國際組織「德國看守」（Germanwatch）成員哈根（Ursula Hagen）則說，美國與中國正「處於（對抗氣候變遷的）關鍵時期」。

哈根表示：「這項指標顯示全球排放情況有好轉跡象，包括煤炭消耗量減少。但還有幾個大國仍在嘗試抗拒這項趨勢，尤其是美國。…未來情勢有很大部分端視中國進一步動向和美國大選而定。」

(中時 )