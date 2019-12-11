蔡英文總統日前表示，物聯網時代政府要開始研議成立數位發展部會，推動政府體制再造；行政院政務委員唐鳳今天進一步指出，數位發展部會是「部」或者「委員會」的形式，功能各有不同，委員會的功能是綜合、協調各部會，部則需要有具體執行業務，目前正由人事行政總處研議中。

唐鳳表示，成立數位部會的目的，就像總統所說的，是讓未來關於數位發展的各種事，不會散落到不同的主管機關，而是讓單一的主管機關來進行調整。這個調整，也就是所謂的「數位轉型」，並不是幾年就可以做完的，這是一段長時間的工作，行政院要提出「行政院組織法」修正案，最快也是在明年1月立委選後。

對於研議成立數位發展部會，蔡總統指出，因應物聯網時代的來臨，數位科技正在全面的改變我們的生活，也會大幅度的改變產業的生態，這是未來科技不可避免的趨勢。所以在下一個階段，政府的資訊、網路和傳播部門要突破性的整合，才能面對新科技的挑戰，政府將會開始研議設立文化、資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關。

蔡英文強調，這個機關有幾個重要的任務，要統籌數位基礎建設、要讓數位應用更普及化，還要讓數位市場有更好的管理，建立數位時代合理的競爭秩序，都需要民間協力參與，「展望未來，就要讓我們一起努力」

(工商 )