花旗(台灣)銀行LINE官方帳號，一年一度真正免錢的LINE貼圖，就是要贈送銀行全新客戶小白客群，精心挑選年輕世代愛的網路人氣插畫家《某人日常》，以搞笑和貼近生活的內容，賦與今年的「經典名勝 花式新解」系列貼圖，成為金融市場上的大話題。

花旗銀行表示，《某人日常》在臉書擁有超過30萬粉絲，深受上班族和年輕人喜愛，此次的合作正是依循年輕人追求自由、喜歡旅遊的特性，讓插畫家用幽默逗趣的畫風，繪畫出關於埃及人面獅身金字塔、美國自由女神像、智利復活節島上的巨型摩艾石像、台灣野柳女王頭、中國西安兵馬俑、法國巴黎凱旋門、義大利比薩斜塔以及日本富士山等八個建築奇蹟與自然景觀，成為創意貼圖，讓粉絲可以在花旗(台灣)銀行LINE官方帳號上下載。

此次活動，花旗同時結合八大景點貼圖，推出機票折扣、指定海外消費加碼、海外訂房、國內租車、海外外幣提領等相關優惠與服務，希望能打動年輕人的心。也為此特別針對信用卡新申請客戶，2020年1月31日前，新戶透過指定網頁申辦花旗現金回饋PLUS卡，刷滿額享行李箱三件組。

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