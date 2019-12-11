索尼音樂新人樂團「noovy」推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，11日舉辦媒體餐敘，4位平均年齡21歲的小鮮肉，目前皆單身，公司未下禁愛令，他們不約而同都表示喜歡姊姊類型，主唱Shawn表示因自己比同年齡的人較成熟，曾交過年紀比他小的女友，覺得不太適合，反而喜歡被照顧的感覺。

談到理想型，Shawn提到對小松菜奈的「厭世顏」情有獨鍾，鼓手Mark偏愛長澤雅美，貝斯手Jacob則是欣賞姚愛甯，吉他手JK則是被公認女人緣最好、很會撩妹，JK透露很喜歡同屬索尼音樂的師姐蔡依林。

他們赴日發展3年多，團員都同住宿舍，互相爆料，Shawn表示自己一定要全裸才能上大號，即使在外面也是，「全身都要脫掉，連襪子也不能穿」，JK自認是夜貓子，長期習慣熬夜，Mark吐槽：「他都天亮才睡，早上6、7點。」

此外，noovy現任貝斯手Jacob是新加入的成員，原擔任貝斯手的JK則重拾熟悉的吉他，加上主唱Shawn和鼓手Mark，Jacob、Mark原本就是就讀同高中，頗有私交，Jacob現與團員也培養好感情。

他們剛組團時，因創作想法不同，有起內鬨、互吼對方，鼓手Mark說：「我小時候有學打鼓，其他團員音樂方面是從零開始，跟上一個吉他手在練團室有爭執過，吵完就好了。」

(中時 )