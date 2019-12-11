歌壇新人張若凡推新專輯《dopaMINE我，她》，她原是直播主，曾參賽《聲林之王》第1屆，獲得第6名，也翻唱袁惟仁歌曲〈走了嗎〉在YouTube破500萬點閱率，引起關注，談到新作，她說：「我的第1張專輯，希望可以先用這些歌描述自己的五臟六腑，這些歌好像我的心臟、腦袋，是我剖開給大家看的樣子。」

她在比賽中，曾被林宥嘉誇讚「她要甚麼音色有甚麼音色」， 蕭敬騰則是形容她的聲音很自如。她的新歌〈如何忘記你〉、〈給妳的歌〉分別是三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》片尾曲及插曲，她分享〈給妳的歌〉起初是想送給不被世界認同的女同志群族，在歌唱時，她也自我療癒，「製作人陳君豪還特別加入一小段彩蛋，是當初我參賽時，導師林宥嘉與蕭敬騰給我的肯定與講評，希望我能不忘初心。」

〈如何忘記你〉由周興哲譜寫，她表示如何忘記一個人，對她來說，是這世上不可能發生的事情，「我不太會刻意忘掉一個人，以前可能會去跑步，做點別的事情，但現在就把前任擺在旁邊，因為我知道，我們已經沒有關係了。」

(中時 )