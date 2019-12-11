科學家今天警告，格陵蘭（Greenland）大片冰層的融化速度比預期快上許多，直至21世紀末前，恐讓全球數以百萬計人口面臨洪患侵襲風險。

刊登在「自然」（Nature）期刊的最新研究指出，自1992年以來，格陵蘭島已流失了3兆8000億噸的冰，這足以使全球海平面上升1.06公分。

格陵蘭島部分地區的冰層厚達3公里，1990年代的冰層流失速度為每年平均330億噸，僅僅30年後，已加快至年均2540億噸。

許多科學家擔心，溫室氣體排放導致全球暖化，恐讓冰層流失置於不可逆的地步，還可能對人類造成災難性後果。

共同執筆這項最新研究的英國里茲大學（University of Leeds）教授謝波德（Andrew Shepherd）說：「根據經驗，全球海平面每上升一公分，全球就會又有600萬人面臨沿海洪患。」

「按照目前趨勢，到了21世紀末，（光是）格陵蘭島融冰就會導致每年有一億人被洪水淹沒，加上所有海平面上升因素，總共會有4億人口遭洪水淹沒。」

謝波德還說：「這些不是不太可能發生的事情或沒什麼影響；它們正在發生，且將為沿海地區帶來毀滅性的重創。」

(中央社)