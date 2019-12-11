總統大選進入倒數階段，韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜三組參選人支持率比率大幅偏向蔡英文。前北市議員、且向來批判韓國瑜的名嘴楊實秋認為：因為宋楚瑜的參選，韓國瑜的選情是越來越辛苦。他也分析鋼鐵韓粉至今未散原因，特別提醒執政者(蔡英文)需要檢討。

楊實秋在臉書貼文指出，年金改革本是全民期盼，因為國家財政困難大家支持年金改革，但後來提出了粗糙的8800億前瞻計畫、由評審委員決定而非公開招標一波多折的離岸風電，原本軍公教職人員年金被砍，聲稱當中有許多肥貓，但為了填補政府財政赤字，這些不縝密的計畫卻是將是製造更多的赤字，砍別人不砍自己的情形，這是鋼鐵韓粉仍凝聚的原因。

網友回應楊實秋觀點，有人表示：「說的非常棒，講真實的問題最重要，國家大事對事言論非常正確」、「突破盲腸了」、「民進黨根本不把退休軍公教當成自己人民，反而當成敵人的鐵粉。欺侮這群人讓另外一群人取樂，夠無恥的」。

(中時電子報)