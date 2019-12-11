針對台南市議員謝龍介說，國民黨總統候選人韓國瑜一定會贏總統蔡英文90萬票，資深媒體人黃暐瀚分析說，蔡領先韓的幅度沒那麼大，大概30萬、50萬票，約3至5%。他甚至認為韓國瑜有可能會贏。

黃暐瀚在Yahoo TV節目《鄉民大會》表示，他看法跟謝龍介不太一樣。他認為韓國瑜是有可能會贏，但不會贏那麼多。民調可能有問題，也不代表民調就不準，民調公司是不會作假，但是民調有可能會失真，做出來可能跟最後選舉結果不一樣。黃舉例說明，去年台北市長選舉，柯文哲民調贏丁守中不少，可是最後只贏3千多票，還有去年高雄市、新北市、台中市等民調，就算有贏也是贏一點點。結果並不是如此，國民黨新北市贏29萬票、台中贏20幾萬票，那是民調看不出來的。

黃暐瀚指出，韓國瑜民調有一直往下滑的趨勢，但是它有可能失真，投票出來不是那個樣子，因為反送中跟反中那個效應，其實不但明顯、而且非常強，已經強烈到把國民黨領先的票吃掉，2018國民黨跟民進黨總票數差距是120萬票，柯文哲的58萬票是關鍵，不算在民進黨，也不算在國民黨身上。姚文智的23萬票才算是鐵綠，柯文哲的58萬票是淺綠及中間選民，有可能不投、也有可能投、或投給這韓蔡宋任何一人，這會產生變數。

黃暐瀚分析說，先把2018國民黨贏民進黨的120萬票扣掉，再把反送中、韓國瑜草包、民調下滑，全部扣完了，但還有柯文哲的58萬票，韓國瑜票數再少，也有500萬票，蔡英文再強，也只有600萬上下，兩人在100萬票之內游移，最後勝負在50萬票以內。若是民調失真狀況非常嚴重，那麼最後開出來，韓國瑜會小贏蔡英文。但若是民調非常準確，所測到都是對的，蔡英文總統簡直要贏200萬票以上。但從蔡陣營對韓國瑜的應戰策略、政策發布及攻擊來看，看起來雙方差距非常小，蔡英文是領先的，但是領先幅度沒那麼大，大概是30萬、50萬票，約3至5%，只要是一個波動，都可能會翻轉回來。

(中時電子報)