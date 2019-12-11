上學年UBA亞軍義守大學，今天在108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽迎戰政治大學，雙方激戰40分鐘，地主義大在呂威霆和白曜誠各19分帶領下，72比67氣走政大，義大也拿下這階段預賽第4勝，對於爭取8強更踏實。

呂威霆包括第4節尾聲助隊稍微拉開差距的三分球，全場斬獲19分，並拉下14記籃板，賽後義大女教頭謝玉娟好氣又好笑地說：「三分球進有什麼偉大？罰球都不進，我告訴他今年他會比較辛苦，球隊禁區要靠他去扛，希望他能受教，讓我可以好好用他。」

今天義大板凳區多了兩位謝玉娟開玩笑說是「助理教練」的兩位畢業自義大的學長吳松蔚和陳昱翰，他們特地跟ABL寶島夢想家請假，來為學弟加油，兩人的熱情也感染到學弟，激勵全隊爭取勝利。

賽後呂威霆表示，因為其它球隊大個子很多，自己嘗試多拉到外線，所以三分有練，罰球這點就比較傷腦筋，今天攻下19分、4助攻的白曜誠則說，球隊今天獲勝對於晉級8強更有利，也針對輸高雄師大那場的缺點去修正，今天全隊打起來活一點，企圖心也更強。

稍早中州科技大學與台灣科技大學一戰，中州科大在三名外籍生出色表現下，81比60輕取台科大，中州收下第3勝，台科苦吞第5敗。

中州塞內加爾籍中鋒斑霸貢獻17分、10籃板，兩位蒙古籍好手蘇格爾、白薩各進帳19分、17分，蘇格爾也拉下14記籃板，中州教頭許智超指出，在沒有退路的情況下，球隊這場比賽比較謹慎，畢竟輸了這場8強之路就岌岌可危，本戰也在比數拉開後換上替補球員來調節先發主力體能，明天對政治大學，也很期待看到斑霸和政大兩個黑人球員聶歐瑪、丁恩迪較量，「看看誰是UBA最強的塞內加爾球員。」

(中時 )