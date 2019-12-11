北醫大今遭週刊爆料多項黑幕，包括董事會掏空校產、向自己人爽購12億儀器、萬年不變董事會等。對於週刊所提內容，北醫大今發表聲明駁斥，並表示將對損害校方、董事會信譽者，採行必要的法律程序。

北醫大完整聲明如下：

北醫大體系並無出資購買12億元質子治療機之說明

1.本校質子治療機是採合作經營方式，本校並未購買，尤無任何出資。

2.此合作案係採公開招標方式辦理，有三家國際大廠參加投標，由代理 IBA 的承業公司及代理 Mevion 的洽泰公司進入第二階段競標，最後由承業公司得標，並由其子公司於 106年1月間正式簽約。過程完全公開、透明且符合規定，足證相關指控與事實完全不符。

萬芳醫院並未租用螺旋刀，而係採合作經營方式之說明

萬芳醫院為發展精密癌症放射治療，於101年間採公開招標方式，在無須支付租金之前提下，徵求精密放射治療設備之合作經營廠商，嗣經本校聯合採購會議決標，而與華霖公司簽約。過程完全公開透明且符合規定，足證相關指控與事實完全不符。

北醫大君蔚樓工程造價之說明

君蔚樓總樓地板面積共計1050.01平方公尺，依政府頒布的工程造價表所推估之金額為1仟9佰餘萬元。但因本建築工程採鋼骨及特殊玻璃帷幕工法建造，建築工程經費5仟3佰多萬元，約為法定工程造價之2.75倍，屬建築業認可之合理範圍。另水電空調、消防工程、室內裝修、稅務及管理費共4仟萬餘元，故本工程總造價為9仟4佰多萬元。

本案係採公開招標，有三家廠商參與投標，經本校興建工程暨採購委員會之聯席會議決議，由具甲級營造資格之公司得標，並無造價偏高之情事。

北醫大租用大安校區之說明

本校因校務發展迅速而校內空間不足，因此於105年8月間向台灣大哥大公司承租既有建物作為本校之大安校區，本校於承租前已確認該建築物之消防及建物安全均檢查合格。

嗣於107年4月間因接獲台北市政府都發局建管處之通知，本校始發現大安校區之19樓屋頂層存有違章，本校立即要求台哥大公司限期拆除。後經台哥大委託建築師補辦申請，已於108年8月間取得使用執照，目前本校係合法使用。

大安校區所承租之空間共5347.38坪，每月租金約1,400元／坪，低於台北市基隆路該區域之市場行情，並無偏高之情事。另者，本校承租範圍包括地下共六層之停車空間，可停放約600部汽機車。由於承租面積龐大，因此每月租金總計8佰多萬元、年租金總計1億零5佰多萬元，應屬合理。

本校對「萬年不變董事會」之說明

本校依「財團法人臺北醫學大學捐助章程」及相關法令規定，每屆改選董事成員20％，可見所謂「萬年不變董事會」云云，純屬虛構。另者，本校董事會主動於 101 年 9 月 25 日訂定「臺北醫學大學董事及監察人行事準則」，規範董事與監察人的權責，尤其嚴禁任何利益勾結，以期提升本校之聲譽及對社會之貢獻。

北醫大體系並無「醫護人員離職潮」之說明

本校近三年來員工總數持續成長，從 106年 7,893人、107 年8,028 人成長至今8,652人。而且，本校持續延攬卓越醫師及醫護人員，醫師從106年度的1240人成長至今達1507人，護理人員從2768人成長至今3073人。北醫毫無醫護人員「離職潮」之事。

結語

本校財務狀況十分健全，從無「校產快被掏空殆盡」之事，至盼外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。對於損害本校或董事會信譽者，本校將採行必要之法律程序，以正視聽。

(中時 )