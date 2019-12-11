世界貿易組織（WTO）仲裁機制（DSB）11日起正式停擺。DSB原本有7位常設法官，法官們作出的裁決相當於WTO的最終定讞，因此該機構也被看作WTO的最高法院，但美國川普政府一再行使否決權阻止新任法官就任，在現有法官陸續卸任，而新法官遲遲無法就任，導致現在只剩一名中國籍法官趙宏，無法達到最低3名法官議事的法定人數，因此被迫停擺。

WTO原本是仲裁國際貿易糾紛主要管道，如今機制失效，可能回到大國說了算的弱肉強食「叢林法則」。

世貿上訴機構停擺，專家指出，各國大概有4種方式解決國際貿易衝突：一，展開貿易戰，以關稅等貿易壁壘互相報復；二，向世貿申訴，任由初審敗訴一方無法上訴、案件陷於膠著狀態；三，陷入貿易糾紛的雙方同意一審就定勝敗，不再上訴。四，在WTO之外另設上訴機構。

歐盟傾向第四種方式作為臨時解決問題方案。中國大陸、加拿大及挪威都表示支持。

(中時 )