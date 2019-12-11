新北市長侯友宜11日接受中國時報專訪，侯強調對於市政有所堅持，要從最困難的地方做起，把新北市改變的煥然一新，更要翻轉新北市成為整個大台北的中心。（陳信翰攝）

新北市長侯友宜雙H「挺韓」外套，被起底一件高達1萬6000元，侯友宜11日接受旺旺中時媒體集團專訪時，笑說「甘有這麼貴？」，當初買了什麼牌、多少錢早就忘光光了，只是剛好衣服上有兩個H，剛好是韓（Han）與侯（Hou），覺得有意思「就順便講講而已」。

侯友宜說，「大家不用太擔心我跟韓國瑜的關係」，很多朋友不一定在乎天天見面，很常時候一、兩通電話就能解決，他跟周遭其他縣市的首長，很多事情都是一通電話就解決。

被問到為何這麼晚才與韓國瑜同台，侯友宜說，去年底他才剛剛選完，如果又馬上全力衝刺選舉，「那我不是都在選舉？」民眾不僅不耐煩，更不會接受。

侯友宜說，市政工作是他該做的本分，當然選舉角色也要顧，如果能做好本分，讓當初投給他的人，因為他的努力進而認同他的黨，這是相輔相成。

侯友宜說，外套是國外買的，「甘有價貴」（台語：有這麼貴嗎），支持一個人不是靠一件衣服，而是支持他的價值，大家都說他上周六沒有跟著喊「凍蒜」，但底下一大堆人，到底聽得到有沒有喊，「嘴巴張很大的一定有喊嗎？」。

(中時 )