年末將至，即將從豬年進入鼠年，每年不少廟宇都要大排長龍點平安燈，但是每個生肖其實要點的燈各有不同，到底12生肖應該怎麼點燈最開運、最平安，八字專家毛衣老師就解析生肖點燈，讓你金鼠年行大運。

毛衣老師表示，明年有五個生肖需要點太歲燈，包含屬鼠、兔、馬、羊、雞。另外可以去解厄祭改的部分，適合生肖有鼠（太歲當頭）、牛（制病符）、虎（制天狗）、兔子（安太歲）、龍（制白虎星）、馬（安太歲）、 羊（安太歲 制死符）、猴子（制五鬼 官符）、雞（男制太陰、安太歲）、狗（制喪門、吊客）、豬（制太陽）。

命理專家毛衣老師表示，有5個生肖明年需要安太歲，也詳解各種平安燈的意義。（圖／毛衣老師提供）

毛衣老師也詳解各種平安燈的意義：

光明燈：提供給需要讓元辰光彩、前途光明直福延壽、 萬事通達。

財神燈：適合想賺錢的人士，正偏財入庫，業績興盛、五方貴人、財源廣進。

文昌燈：適合學生、文書工作者或是要考試人士，求金榜題名、仕途如意、智慧開啟、文筆流利。

健康燈：祈求身體健康、病厄消除、治病遇神醫、病魔離身，尤其生肖屬牛者需要。

月下老人和合燈：祈求觀姻緣旺、紅鸞入宮、家庭圓滿、夫妻和睦。

元神燈：元神穩定、邪魔不侵、鬼怪離身。

蓋魂：老一輩流傳，年歲尾數為四或是九，須以科儀將壞魂壞魄收入碗中，以紅布蓋住一年，以保平安順利。

寵物平安燈：給寵物祈求一年的平安與健康，例如供奉濟公活佛的中和受鎮宮，非常適合寵物控的人士。

(中時電子報)