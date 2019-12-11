美國《時代》（Time）雜誌2019年年度風雲人物11日出爐，全球氣候罷課運動發起人、瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）雀屏中選。

桑柏格於去年（2018年）8月發起一場環保運動，起初只是翹課到瑞典國會前紮營進行示威抗議，要求瑞典當局採取行動，後來發展成為一項全球運動。她從今年起休學一年，全心投入環保。她在念完9年級後，集中精力投入到環保工作。9月她參加在紐約舉行的聯合國氣候變遷峰會，12月參加在西班牙舉行的世界氣候變遷會議。

桑柏格發起的氣候罷課運動在全球遍地開花，不僅是年輕的學生，許多成年人也加入示威的行列。不過一些政治人物對這種罷課示威的意義提出質疑。

《時代》寫道：「從那以後的16個月裡，她在聯合國向各國元首致辭，會見了教宗，與美國總統進行爭辯，她還激發400萬人參加2019年9月20日的全球氣候大罷工。這是人類歷史上最大的氣候示威行動。」

(中時 )