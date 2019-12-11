繼上海財經大學副教授錢逢勝因性侵女學生被開除後，另一件更早在微博上被爆料的北京大學桃色糾紛也傳出校方的處置。大陸最知名的北京大學所屬「北大數學中心」一名助理教授馮仁杰 ，遭網路發文指控「插足本科生，出軌已婚女，與多人發生關係」，校方經調查後予以取消研究生導師資格並隨即解聘。該事件受害者人數眾多，規模龐大到已能在微博上組成「馮仁杰事件受害者」群組，相互交換訊息，成為網上熱議焦點。

北京大學官方微博12月11日發佈情況通報稱，該校教師馮仁傑嚴重違反師德師風，造成惡劣影響，經研究決定，撤銷馮仁傑教師資格，取消其有關人オ計畫入選資格，報上級部門批准取消其研究生導師資格，予以解聘。

事情緣起於12月2日上午有網友在微博上爆料稱，「插足本科生，出軌已婚女，北大博導同時劈腿數十人！」該網友公佈多張聊天截圖稱，馮某杰（馮仁杰）在和她交往期間，還打著想儘快結婚的旗號「與數十位女性交往」，並與她們發生性關係。

據《澎湃新聞》引述舉報人劉女士的話稱，她在將舉報材料公之於網路前，曾通過郵件向北京大學校方反映此事，11月26日北大方面與她取得聯繫。她說，希望其他女孩能認清楚危害，也希望馮仁傑向包括她在內的被騙女性道歉。

報導稱，劉女士還公佈一份結婚證書稱，1983年生的馮仁杰曾於2016年5月4日與一位唐姓女子登記結婚，後離婚。網上更早前曾傳出馮在七夕情人節連續與3名女子約會，甚至當第三者介入已婚女性的婚姻，還誘騙校內未滿20歲女子領取結婚證等等。

這是繼上海財經大學副教授錢逢勝性侵女學生後，再度在大陸網路上引發熱烈論的大學校園桃色案件。網友評論稱，北大做為中國大陸最高學府，處理此案顯然慢半拍，北大數學中心馮仁傑案早在2日已見微博爆料，比上海財經大學錢逢案更早，但卻直到上海財大對錢案處置後才對北大馮案做出決定，實在有損北大做為大陸最先進學術機構風範。「這事很久了，還是財大辦事效率高」、「出事比財大早，處理的比人家晚，就這麼個素質，怎麼能辦好大學？」由於事件受害者人數眾多，她們已經在微博上組成受害者群組相互交換訊息，也受到許多網友支持鼓勵。

(中時電子報)