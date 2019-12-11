中華女足在東亞4強決賽0比9不敵日本。（嵌入自東亞足聯youtube）

2019東亞足球錦標賽今天展開女子組賽事，因北韓退賽而遞補參加的中華女足首戰守不住去年亞洲盃、亞運雙料冠軍日本，被岩渕真奈、田中美南、池尻茉由各進2球，以0比9吞下慘敗，下役將於15日對陣南韓。

「本場比賽中華隊採取防守反快攻戰術，日本的持球表現比我們預期更有水準，」中華隊日籍教頭越後和男賽後表示，「一開賽我們的球員顯得比較驚慌，不過20分鐘後漸入佳境，中場休息時鼓勵球員繼續維持，可惜沒能守下。我們會將這次的經驗帶到下一場比賽，帶到奧運資格賽。」

中華隊此役推出當家門神蔡明容把關，就讀於加州大學的李宛珍首度入選，則擔任先發左後衛。開賽第7分鐘，日本隊長岩渕真奈在禁區外起右腳遠射打入球門左下角，蔡明容撲救不及，2分鐘後田中美南強勢突破兩人防守破門，第9分鐘岩渕腳後跟妙傳，小林里歌子跟進勁射，蔡明容來不及壓低重心，讓日本再下一城。

或許是太久沒碰到如此高強度的賽事，以蔡明容原本水準，第1、3顆失球應有機會擋下，幸好中華隊逐漸跟上節奏，直到第38分鐘後衛李佩容在禁區內犯規，才讓田中美南罰入日本的第4球。可惜上半場終了前中華隊經驗不夠，被日本快速開出自由球，由松原有沙把比數擴大為5比0。

換邊後中華隊試圖重整旗鼓，但下半場開賽不到10分鐘，李宛珍在禁區內拉人犯規，讓池尻茉由以左腳罰進12碼球。隨後中華隊換上攻擊好手陳燕萍、李綉琴、曾淑娥，陳燕萍甚至有兩度突入禁區的機會，可惜最後都沒能製造射門，終以9球吞敗。

中華女足去年雖然重返亞運4強，但國際賽碰上日本多以慘敗作收，2006、2008亞洲盃分別以1比11、0比11大輸，2010年首次參加東亞4強決賽，只輸0比3是較少的一次。女足近年師法日式球風但火候未到，又遭到一次震撼教育。

(中時 )