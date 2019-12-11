台灣舉重女神郭婞淳，今天在世界盃天津站越級挑戰64公斤級，抓舉105公斤獲銀，挺舉141公斤摘金，總和246公斤得銀，1金2銀的總成績只略遜於大陸名將鄧薇的255總和公斤，獲得2000美元獎金。

郭婞淳並未刻意控制體重，因此這次沒有參加熟悉的59公斤級，而是挑戰64公斤級，此級的世界紀錄保持人就是鄧薇，兩人正面交鋒，郭婞淳在抓舉項目舉起105公斤，遠不及鄧薇的117公斤，雙方有著12公斤的差距。

來到郭婞淳拿手的挺舉項目，先後舉起130公斤、135公斤與141公斤，鄧薇則在舉起138公斤之後，連續兩次挑戰143公斤失敗，但仍輕鬆地拿到2金1銀。

郭婞淳指導教練林敬能受訪時表示，這次並沒有讓郭婞淳積極備戰，而是讓她嘗試越級參賽，希望能達到「刺激」的目的，果不其然郭婞淳發揮了百分百實力，尤其是在挺舉項目擊敗該量級霸主鄧薇，更是難能可貴。

林敬能說，郭婞淳平時挺舉訓練就能夠舉起138-140公斤，這次她舉起了超越自己訓練成績，雖然帳面總和成績輸給了對手，但我們贏了裡子。郭婞淳今年度的賽事全部結束，接下來將開始備戰明年亞錦賽，終極目標就是能東京奧運替台灣搶下金牌。

(中時 )