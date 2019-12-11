大樓保全深夜不但沒有專心住戶保安，還找來前上班公司的女同事探班聊天，甚至色性大發，將女同事騙到監視器死角的廁所內，強迫為他「打手槍」，受害的女孩子完全不知單純「探班」會演變成遭到性騷猥褻，決定告上法院討回公道。

這名住在北部地區的報案人說，當天晚上她接到離開公司後，在大樓擔任保全的男同事電話，邀約她到新上班的大樓看看環境，受害人不疑有他，想說許久不見了，過去聊聊也好。

不料，聊了幾分鐘，保全男就以地下室比較暗，陪他下去上個廁所就上來，因為她也想去廁所，於是2人一同到地下室。但是當她上完廁所走出來，被告已經等在門口，一把將她推入男廁，反鎖後脫下自己褲子，掏出「弟弟」套弄，還拉著被害人的手去觸摸，已經「昂首」勃起的「槍管」。

被害人嚇得大聲喊叫，保全男「敗性」而止，被害人立即轉身離去，隔天愈想愈氣，傳LINE質問保全男「你是不是覺得我很好騙？所以昨天才對我做那種事」、「還是他媽的一直以來都是你意淫的對象」，被告回覆說「但夏男不但未反問，反而回應「沒有好嗎」、「乖」。

就是這段對話，受害女提告後，法官採信女子報案內容，由於保全男過去有多次性侵和猥褻犯罪紀錄，犯後態度不佳，依累犯規定加重其刑，判處1年3月徒刑。

(中時電子報)