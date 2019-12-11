外媒援引一份錄音內容報導稱，中國駐丹麥大使曾威脅法羅群島，如果當地不與華為簽署5G協議，就取消自由貿易協定。大陸外交部發言人華春瑩今天（11日）主持例行記者會時駁斥報導內容與事實不符，並且霸氣回應：「中國不能還嘴的時代一去不復返了」。

華春瑩表示，記者的提問內容有事實錯誤，「中國和法羅群島地區並沒有自由貿易協定。如果沒有自貿協定，何來取消一說？又何來中國大使要取消一說？」

華春瑩說，「但是如果你關注美國，它的高官在滿世界範圍抹黑和攻擊中國的企業，威脅有關國家不要與中國特定企業開展合作，你就能真正的理解什麼才是威脅！」

華春瑩指出，中國和法羅群島地區有著良好的合作關係，中國駐丹麥大使同法羅群島官員的會面是正常的履職，談的是友好與合作，維護的是中國企業的正當合法權益。有關媒體報導的內容有誤，完全是別有用心。

BBC記者隨後追問，「中國大使是否在談話中提及要求對方使用華為5G，以及中國與法羅群島可能在未來簽署自貿協定？或許這只是誤解？」

華春瑩反問，「談還是沒有談到華為，你認為有任何的區別和實質意義嗎？美國的官員可以滿世界抹黑攻擊中國的華為，難道中國大使跟所駐在國的官員談合作的時候，就不能提到中國公司的名字嗎？這是什麼邏輯？」

「你是不是覺得中國還是應該處於那樣的時候，即美國可以滿世界抹黑攻擊打壓我們，而我們連名字都不可以提，更不能還嘴，是這樣嗎？」華春瑩霸氣回應：「我告訴你，這樣的時代一去不復返了！我們有責任堅決維護中方的公民、中國企業的正當合法權益。」

(中時 )