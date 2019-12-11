張勛傑主持《世界第一等》於加勒比海大尺度裸泳！出發古巴旅行前，張勛傑收到粉絲私訊，「麥可哥，如果你夠帶種，就在古巴海岸裸泳！」，張勛傑坦言，一開始真的沒想到觀眾會這麼瘋狂要他裸泳，「號稱張大膽的我，最禁不起的就是別人激，更不要說我有什麼不敢做的！」

張勛傑大尺度裸泳，大秀好身材。（八大提供）

節目中挑戰最大尺度，他爽快答應，開玩笑稱：「外景人露屁屁，對我來說小case，而且『小麥可』首次見客，要瘋，就要瘋到沒尺度，瘋到讓觀眾印象深刻。」

「當下我應該只有猶豫五秒，就放膽脫了！」不僅裸泳還加碼一招獨門祕技「飛龍在天」，張勛傑竟正面裸身跳起，令製作單位忍不住尖叫連連，驚呼：「算你狠！真的很大膽啦！」

張勛傑認為有時候能給自己一點勇氣，嘗試任何可能，都是在替自己立下不同階段的里程碑。為展現好身材，張勛傑也於裸泳前節制飲食，大秀結實胸肌線條。當被問及裸泳感覺如何？張勛傑表示：「就是…癢癢的，但都到古巴了，就是解放呀，很舒服！」

(中時 )