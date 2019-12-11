新北市長侯友宜11日接受中國時報專訪，侯強調對於市政有所堅持，要從最困難的地方做起，把新北市改變的煥然一新，更要翻轉新北市成為整個大台北的中心。（陳信翰攝）

台北市長柯文哲拱侯友宜2024年參選總統，侯友宜11日接受旺旺中時媒體集團專訪時直言，「我智商沒有柯市長那麼高」，他對政治一竅不通，直呼「兄弟麥相害」。

侯友宜受訪時強調，他跟柯市長是好朋友，他也認為他的心地很好，雖然很直接，但很真，「我蠻喜歡他的」。

侯友宜指出，柯市長談到政治眼睛會發光，但他談到市政才會發光，對於柯市長建議他「選總統」或是「美國走走」，他認為非常感謝，但計畫永遠趕不上變化，以前天天抓要犯，什麼時候走都不知道，每天只把今天的事做好，明天減少犯錯，且永遠活在當下，未來的事不是他要去想的。

侯友宜強調自己對位置不在乎，當年長官要績效，還不是要靠他這個小刑警，「難道小刑警會輸給一個大局長嗎？」，很多基層公務人員都比市長還值錢。

侯友宜說，他在中華民國長大，當然該承擔的責任不能忘，要把身體健康顧好，全力把市政做好，就是他的責任。

(中時 )