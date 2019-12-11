造成18死、200多人受傷的普悠瑪列車出軌事故，宜蘭地檢署今年6月偵結起訴司機員尤振仲3人，另包括3位前任台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身在內的16名台鐵人員，則獲不起訴，引發社會各界批評「司機扛責、局長無罪」；全案經向高檢署再議後，高檢署認為台鐵局長及其他台鐵人員涉案部分，因偵查不完備，已將全案發回宜檢續行偵查。

雖然高檢署將普悠瑪案不起訴部分，發回宜檢，但經高檢署審議時也發現，不起訴的16人中，有幾名被告因逾告訴期限，屬於告訴不合法，並未發回宜檢續查。

2018年10月21日下午4時50分，台鐵普悠瑪自強號6432列車，在台鐵宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站旁發生脫軌事故，事故造成18人死亡、215人輕重傷，這起事故成為台鐵近30多年來最嚴重死傷意外，造成時任交通部長吳宏謀下台。

宜蘭地檢署經過7個月偵查，動用6名檢察官調查，在今年6月6日偵結本案。檢方認為事故列車超速行駛、ATP遭關閉及ATP遠端監視系統未連線是肇事累積原因，依過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲、前機務處副處長柳燦煌、現任綜合調度所長吳榮欽3人，其中尤振仲遭檢方建請法院從重量刑。目前全案已由宜蘭地院審理中，尤振仲3人不認罪，有傷者出庭時想起事發情景，當庭痛哭，泣訴到迄今傷痛未平，「完全不敢再搭火車」。

至於前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身3人以及調度員、列檢員、列車長、值班站長共16人涉案部分，宜檢認為，縱然這些人有行政疏失或有監督不周之處，仍難以過失致死罪相繩，因此將16人不起訴。

對於普悠瑪案，高鐵高層主管獲不起訴一事，引發各界議論「司機扛責、局長無罪」。有台鐵產業工會成員表示，尤振仲邊開車邊修車，非常盡力地想完成運輸任務，最後卻被起訴，而負責列車驗收案的台鐵局長范植谷卻沒事，非常不合理。此外，罹難家屬董小玲也曾召開記者會，痛批「司機多做多錯、少做少錯」，上級主管卻有權無責。

不過，全案經送高檢署再議後，高檢署審查後認為全案不起訴部分，有偵查不完備之處，因此日前將不起訴部分，發回宜檢續行偵查。因此台鐵高層涉案部分，宜檢仍將依法繼續偵辦。

(中時 )