大陸手機大廠小米旗下紅米10日發表Redmi K30 5G手機，售價僅人民幣1,999元，價格頗具市場吸引力，將於2020年1月正式推出。小米股價受此激勵，11日股價急升，收報9.99港元逼近10港元，漲幅達8.47％。

多家分析機構也發表報告唱多小米產品，認為定價具有競爭力，料可搶佔市佔率。香港經濟日報報導，花旗認為，小米新5G手機售價較預期更有競爭力，且遠低於競爭產品，預料會加快中國智能手機產業向5G遷移，也有助小米獲得更多的市場佔有率。

花旗指出，預計小米能將成本領先優勢發展成為競爭力，重申對小米的積極觀點，預計該公司明年調整後每股純利將會增長29％。

瑞信報告指出，紅米的Redmi K30 5G手機最大驚喜是售價遠低於市場預期，是市場目前最便宜的 5G手機。小米表示，2020年還會再推出逾10部5G手機，預料2020年大陸出貨手機中，逾一半來自5G手機，高於行業平均水平。瑞信預測，小米2020在大陸手機出貨量料達3,900萬部，年增率持平，這意味小米5G手機的出貨量達2千萬部。

另外，中金亦指出，小米2020年首季將推出5G智能手機，明顯快於大部分投資者預期，預計這將提振投資者對5G類股的信心。如果供應鏈穩健，該手機有望在5G時代幫助小米重奪市場佔有率，也有望減輕投資者對於運營商和設備商能否實現5G出貨量目標的擔憂。

(工商 )