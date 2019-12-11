華爾街日報最新專欄文章指出，本周國際清算銀行（BIS）的數據再次顯示出，有關人民幣在國際金融體系中作用的討論空有熱度而缺少實際進展。人民幣國際化實際上是雷聲大雨點小。

文章指，相對於中國作為全球最大貿易國的規模，人民幣遠遠沒有發揮應有的作用。人民幣外匯市場交投總額約為中國進出口總額的14倍。相比之下，歐元的這一比率為近40倍，更何況歐盟的很大一部分貿易活動是在都使用歐元的國家之間開展的；日圓為160倍，美元約為273倍。

國際貨幣基金（IMF）2019年早先發布的數據顯示，中國以美元結算的貿易額占其貿易總額的比例高於所有其他接受評估的國家。甚至像巴西和印尼這樣的新興市場在使用貨幣進行結算方面也表現出了更大的多樣性。

對於人民幣的影響力雖小，但在持續增長的說法，文章舉出數據指，2016年4月至2019年4月期間，境外的人民幣交易額增長25.3％。儘管比較基期較高，但這一增幅低於印度盧比、巴西雷亞爾、韓元或俄羅斯盧布交易額的增幅。

文章又指，有關人民幣國際化的消息一開始往往會被廣泛報導，但之後很少有後續報導，給人的印象是在持續推進之中。但實際情況是，人民幣國際化的許多舉措陷入停滯狀態，或者半途而廢。

(工商 )