港交所：2020年滬深港通 北向成交量創新高 21:442019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港交所11日表示，2019年投資者積極參與香港市場，令今年滬深港通北向成交量創新高。 香港信報報導，港交所行政總裁李小加11日表示，滬深港通已成為國際投資者投資大陸股票市場的首選平台，自2014年「滬港通」開通以來，大陸與全球市場之間經滬深港通流通的股市投資資金不斷創新高。 截至今年10月31日，經滬深港通流入A股市場的淨資金達人民幣（下同）8,600億元，香港和海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總值達1.22兆元。 (工商 ) #深港通 #滬深 #市場 #投資者 #創新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深300ETF期權 強勢來襲 04:092019/12/07 焦點新聞 大盤料續震盪 關注中美磋商進展 04:102019/12/09 焦點新聞 專家傳真－大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？ 04:102019/12/09 產業特刊 新創發展 葉肇元：要找到策略投資者 13:202019/12/09 財經 生醫新創募資 資誠辦講座授策 04:102019/12/10 產業特刊 低利環境投資趨勢 元大推新興債ETF傘型基金 14:092019/12/10 財經 觀念平台－想像力限制了台灣STO的發展潛力 04:102019/12/11 產業特刊 滬深兩市漲跌兩樣情 券商股大漲 11:442019/12/11 財經 港證監會：明年首季推港股通實名制 17:312019/12/11 財經 香港證監會 2020年首季推港股通實名制 20:112019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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