港交所11日表示，2019年投資者積極參與香港市場，令今年滬深港通北向成交量創新高。

香港信報報導，港交所行政總裁李小加11日表示，滬深港通已成為國際投資者投資大陸股票市場的首選平台，自2014年「滬港通」開通以來，大陸與全球市場之間經滬深港通流通的股市投資資金不斷創新高。

截至今年10月31日，經滬深港通流入A股市場的淨資金達人民幣（下同）8,600億元，香港和海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總值達1.22兆元。

(工商 )