隨著耶誕節的腳步到來，台中各大飯店業者為搶攻耶誕節的餐飲商機，爭相端出耶誕套餐與應景甜點搶市！其中，永豐棧酒店推出多款主餐可供選擇的歡樂耶誕套餐，以及可愛的耶誕節限定甜點，還有年年熱銷的「風尚歡樂火雞外賣」。

永豐棧酒店表示，一樓風尚西餐廳於12/24、12/25晚餐期間推出歡樂耶誕套餐，主餐有奶油焗龍蝦、乾式熟成肋眼牛排、鮮蝦豬里肌捲、蔓越莓火雞捲等選擇，搭配燻鮭魚地瓜慕司佐醬油米餅片、章魚吸盤襯蒜味雙櫛瓜春捲、白花椰菜北非小米白花菜薄片、開心果豬肉派佐紅酒凍、羊肚菌濃湯佐帕瑪起士片、里昂式魚丸佐龍蝦汁等耶誕限定跨界創意風味。

風尚西餐廳歡樂耶誕套餐，成人每位980+10％起（孩童可單點），現場還邀請沐風關懷協會的小天使們前來報佳音，還有耶誕老公公快閃現身分享愛與祝福。

此外，深受老外喜愛的永豐棧酒店「風尚歡樂火雞外賣」，內容物包括綜合乾果栗子清香的爐烤火雞，搭配獨家蔓越莓果醬，每隻2,400元、半隻1,400元；還有風尚燒烤美國肋眼牛排680元、阿爾薩斯豬腳560元等特色美食，凡於12/15之前預訂，可享耶誕早鳥9折優惠！

風尚點心坊即日起推出耶誕節限定甜點，包括永豐棧獨家-有故事的「聖尼古拉小人」麵包、薑餅人、史多倫麵包、樹輪蛋糕等應景甜點，只要80元起。

(工商 )