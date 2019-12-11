現年96歲的查克葉格上校(Chuck Yeager)，絕對是個傳奇人物，他是第一位突破音障、超音速飛行的飛行員，除此外，他也試飛相當多的實驗機，絕大多數都能憑著極佳的反應能力回復操作，但是他也曾摔過飛機，是洛克希德的NF-104A星星戰士式(Starfighter)，這是他為數不多的失事紀錄，也是葉格最接近死亡的一次飛行經驗。愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)最近公布了當年他試飛過程的影片，重現那一天的危險瞬間。

航空學家(The Aviationist)報導，1963年12月10日， 航太研究飛行員學校(Aerospace Research Pilot School)的葉格上校，穿好了全套壓力服，進入編號56-0762 的NF-104A實驗機的座艙中，這架飛機的「N」，指就是NASA美國航太總署，因為當時航太總署看重F-104的高空高速飛行能力，只要再稍加改裝，也許能夠飛到太空邊緣，可以做為太空人訓練機。當然，這只是理論，還需要通過試飛才行，因此重責大任就落在葉格的身上。

洛克希德F-104戰機，問世於1954年，它是一款性能極端的戰機，主翼又薄又短，卻安裝著推力極大的通用J79發動機，可以輕易的達到2倍音速。至於經過特別改裝的NF-104A，在垂直尾翼根部安裝了一具個6000磅的推力的火箭發動機，並且為了更多的燃油量，翼展也增大了許多。

當時的飛行計畫是：NF-104A以水平飛行起飛，在35,000英尺(10668公尺)高度，水平加速度到1.9馬赫，此時點燃火箭發動機，可以推升到2.1馬赫，拉高機首以50~70度的角度上升，最大飛行高度約在85,000英尺(25908公尺)。從那時起，飛行員開始以拋物線角度到達最高峰，在那裡他將經歷失重狀態大約一分鐘，然後使用過氧化氫反應控制來控制飛機的俯仰、左右角度，回到更濃密的空氣以後，再重新來重新啟動J79發動機，降落回到跑道，標準任務大約35分鐘。

NF-104A的機身明顯加長，機翼也較寛。(圖/美國空軍)

葉格的飛行任務按計劃進行，他的NF-104A成功飛到更高101,595英尺(30966公尺)，然而在返回時失去控制，戰機進入無法控制的偏轉和側傾，葉格竭盡所能試圖重新控制飛機，但是飛機卻進入水平旋轉，然後持續墜落。

當飛機的高度跌至8500英尺(2590公尺)時，葉格決定放棄飛機彈射，然而就在人與彈射座椅分離的過程中，彈射椅的火焰燒到葉格的臉部，這個過程又點燃了幾根降落傘繩，幸好葉格眼睛沒事，但是臉部嚴重燒傷，他就在這個情況下操作剩下的傘繩落回地面。

所幸愛德華基地的巡邏車，在他落地的20分鐘後找到了他，他意識還清醒，立即送往醫院。

以下為現存的葉格試飛NF-104影片：

Complete Video: Then Col. Chuck Yeager Crash In NF-104A Dec 10, 1963 At Edwards Air Force Base

後來確定，飛機陷入水平旋轉而無法恢復飛行操作，是因為過大的攻角引起的，而攻角過大「不一定是飛行員造成」，在未來，F-104的有效攻角被限制的更小，避免同樣的問題發生。

在1983年的經典太空傳紀片太空先鋒(The Right Stuff )，由山姆謝普飾演葉格，並且將這一段飛行經歷加入電影裡，儘管做了頗大程度的改變，改成戰機飛的過高，空氣過於稀薄發動機失效（順便說一句，電影中的飛機是F-104G），但在對於水平滾轉的失控表達的很到位，也仍能讓觀眾體會到試飛員的驚險與大無畏精神。

以下為太空先鋒片段：

葉格駕駛F-104的片段。

回頭講NF-104A，這個太空人試驗機並不成功，第二次飛行在1971年6月15日，試飛員霍華·湯普森(Howard Thompson)在35,000英尺(10668公尺)、1馬赫情況下點燃火箭引擎，結果發生爆炸，湯普森只能趕緊啟用J79發動機回復控制，所幸安全返回。1971年12月，執行了最後一次NF-104A飛行，但是已於事無補，NASA決定使用更安全的方式進行航空培訓任務，NF-104A計劃被終止。

NF-104A的紀念機在美國還有3架，編號56-0756目前在在顯示內華達州的航空公園(Nevada County Air Park)，編號56-0751的位在加州草谷(Grass Valley)，第三架是編號56-0760，位於愛德華空軍基地美國空軍試驗飛行員學校外面。

(中時電子報)