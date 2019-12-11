專利師公會11日發表2020智財建言書，建議政府相關部門成立智慧財產權運營平台，加強推動無形資產融資，透過IP向銀行申請融資，提升學界研發成果專利申請意願，促進產學合作提升台灣企業升級轉型。

據經濟部智慧財產局統計，今年第3季，本國發明專利申請件數較去年同期成長11％，同時企業申請件數已連續4季呈現正成長。對比央行公布的智慧財產權使用費收支狀況，我國智財權收支每年「赤字」高達600億餘元到上千億元，可看出台灣企業空有許多IP與技術，但實際所產出的經濟收益卻有限，原因在於台灣企業多半依舊仰賴國外技術，淪為代工，而許多新創產業則是空有好的研發專利與技術，卻缺乏創業最重要元素：「錢」。

根據經濟部中小企業處統計，高達九成新創一年內倒閉。從台灣專利申請現況來看，也彰顯台灣政府在鼓勵及培植新創事業上，仍有許多尚待改善的空間。

今年8月首度有三家新創運用IP無形資產申請融資成功，翻轉過去需靠信貸爭取融資的困境，為台灣新創市場開啟一道新的希望，成為台灣第一宗專利融資案。專利師專公會特於11日召開「2020智財建言發表會」，期待以發表白皮書方式，向政府相關部門反映專利師公會意見。

針對台灣專利現況，專利師公會提出4大問題：(1)法制不夠完備、(2)審查不夠人本、(3)政策不夠前瞻、(4)活化不夠紮根。專利師公會建議，從優化專利法制、審查制度品質、擬定AI智財服務，並建立智慧財產權運營平台制度，加強推動無形資產融資業務，與政府共同攜手打造適合我國專利產業長期投資與經營發展的環境，以維持企業的市場競爭力。

台灣的專利產出除了一般企業外，各大專院校也貢獻很多，但不同於美國，這些產出專利的頂尖大學幾乎都為國立大學，教授們的研發成果由學校持有專利權，但大部分學校技轉中心的職員目前普遍已被各項行政事務佔據大部分工作時間，未能有效發揮技轉職能，因此許多學校專利並未成功授權、移轉，或是主張權利。另外各大專院校專利申請熱度下降，學校對教授的補助金額減少是一個原因。

國立台灣大學GMBA執行長許文馨教授提到，學校教授平常忙於研究，申請專利關卡繁雜，加上專利檢索非本職學能，即便申請成功，多半專利也並未能夠成功授權或轉移所用，如今能夠將研發技術成果直接向銀行貸款補助金，則能夠大大提升學校或教授的申請意願，活絡專利市場，促進產學合作，提升台灣企業能力升級。

專利師公會理事長林宗宏指出，專利師公會自98年成立以來至今屆滿十周年，公會一直持續扮演著政府與專利界最重要的溝通平台。然目前台灣智財問題面臨專利師考用狀況嚴重落差、專利審查品質仍待提升、欠缺因應AI技術發展之智財前瞻政策、沒有一套完整專利活化平台、欠缺政府資源的挹注，反觀日本、韓國在推動智財權的努力推動下的成果，建議我國應借鏡日韓，從制度面、人才需求、產官學界鏈結等方面做全面性的提升，並且提撥專利推廣基金，作為國家專利戰略的短中長期發展，期望透過這次的白皮書建言，能夠讓各界關注重視專利的重要。

(旺報 )