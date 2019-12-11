陳揮文再談卡神楊蕙如。(影片自26:40開始)

資深媒體人陳揮文日前評論卡神楊蕙如事件，以一句「我認識楊蕙如，我認為她沒這麼壞啦」引爆熱議，更被網友大讚有情有義，把陳揮文排為政壇人情溫度計的第一位，狠甩徐國勇、林飛帆、蔡易餘、謝長廷等人9條街！而陳揮文今晚在YouTube直播節目中，又再度霸氣重申自己認識楊蕙如，並點出為何認為卡神不是故意害死外交官蘇啟誠的原因。

陳揮文今晚在《揮文看社會》霸氣再次強調自己認識楊蕙如，也不會想去蹭對方，畢竟對方都變過街老鼠了，但他還是要強調楊蕙如不是故意的，「為什麼？我跟你講搞不好她根本不認識蘇啟誠，她根本可能不認識蘇處長，我認為她的初衷是什麼？她要挺謝長廷。」

陳揮文認為楊蕙如可能只是出自於看到謝長廷被罵，為了要聲援老闆、好友，才會用網軍在PTT帶風向聲援，「她根本沒有想到要害蘇處長去走那條路，她沒那麼壞啦。」但就人情義理來看，楊蕙如還是要出面跟蘇處長的家人說聲對不起。

據另一媒體人趙少康日前在主持政論節目中爆料，稱楊蕙如據悉已不在台灣，出國去了，因為楊蕙如沒有被限制出境。

(中時電子報)