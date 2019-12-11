以《MIT台灣誌》囊括無數金鐘獎的導演兼製作人麥覺明歷時11年推出首部紀錄長片《黑熊來了》，11日於信義威秀舉辦首映會，演員姚以緹驚喜現身站台，開心表示：「我在2010年跟麥哥（麥覺明）上山下海做節目，那時候實在是沒什麼內涵的人，感謝團隊提攜後輩，教了我很多事情，也發現台灣很多面向，不管地方人文和生態保育，實在學習到很多。」今年與金馬獎擦身而過的她，不忘調侃自己：「我這一點點算什麼挫折，一定會跟著麥哥腳步看齊！」

姚以緹出席《黑熊來了》首映會。（牽猴子整合行銷提供）

姚以緹學生時期曾是《MIT台灣誌》一員，畢業後24歲第一次擔任外景主持，阿美族的她在節目中延用戲中角色之名「巴奈」，跟著麥導團隊見證上至奇萊峰山景、下至蘭嶼風情。姚以緹回憶，「我跟著節目第一次登上台灣百岳之一的奇萊南峰，第一次體驗下雪，結果實況很不浪漫，冷到整個人都冰凍了，毫無知覺，我嘴邊舔到鹹鹹的東西，才發覺自己鼻涕直流。」

此行登頂花了近4天，由於山上裝備簡易，夜晚還與麥覺明同擠在同個帳篷內睡覺，「同行都是男生，而且當時根本不會想太多，人很累，還怕會打擾到麥哥！」她說攻頂後才是地獄的開始，由於積雪過厚，下山後的每一步都驚險萬分。而在蘭嶼做節目也十分難忘，「搭船登島結果暈船，一下船開拍的那刻，立刻忍不住往海中噴吐，還被剪進節目中」，獻出鏡頭首「吐」，而麥覺明則不改樂天性格，對她說：「巴奈，餵魚囉！」

而曾在擔任雪霸國家公園擔任17年的生態解說員，苦苓也現身支持，談到麥覺明，他直說是有理想的神經病，「挑在選舉期間上映紀錄片，一堆人在爭權爭利的時候，他居然有勇氣上映電影，我只好現身來把他『罵』一頓！」而同為外景節目主持人的吳鳳，則是《MIT臺灣誌》臉書專頁的忠實粉絲，他按讚留言的數量多到讓麥導不注意也難，因此特別邀請他參加首映，有如「網友見面」，吳鳳也堪稱「最成功的粉絲」。

作家苦苓為麥覺明新片站台。（牽猴子整合行銷提供）

「黑熊媽媽」黃美秀（中）、馬來熊專家黃修德（左）老師親臨現場力挺麥覺明的《黑熊來了》首映會。（牽猴子整合行銷提供）

首映會除了「黑熊媽媽」黃美秀、馬來熊專家黃修德老師親臨現場之外，導演麥覺明不少熱愛大自然的演藝圈好友舒夢蘭主播、藝人梁佑南也前來捧場，堪稱是麥導的星光山友同樂會。《黑熊來了》13日上映。

(中時 )