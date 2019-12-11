極端氣候造成生態衝擊，但你知道嗎？不少企業也受到波及！根據倫敦政經學院統計，截至今年5月，全球28國共有1328件氣候控訴案，控告政府和企業在氣候風險方面揭露不足或不實，可見氣候變遷對企業的影響不容小覷。

國泰關注氣候變遷議題，連續第三年舉辦「氣候變遷論壇」，今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）合作，特別力邀AIGCC執行長Rebecca Mikula-Wright擔任主講人，以國際投資機構視角分享亞洲各國推動TCFD（企業相關財務揭露建議書）情形，同時也邀請行政院能源及減碳辦公室分享台灣能源轉型與低碳政策方向。

11日國泰2019氣候變遷論壇，包括國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰金控投資長程淑芬、國泰投信總經理張雍川、證交所總經理簡立忠均盛裝出席，金管會主委顧立雄亦蒞臨指導，許多企業包括台塑、台達電、華碩、台泥、華航等皆派代表出席，企業參與盛況更勝往年。

顧立雄表示，非常高興看到氣候變遷議題不只受政府和非營利機構關注，也逐漸受金融機構和資本市場重視。他表示，金管會在氣候變遷議題上著重於綠色業務開展，從授信、投資、籌資、人才培育等面向推動，目前已有不錯成效。

顧立雄指出，截至2019年10月底，台灣綠色債券已發行32檔、合計738億元；此外，有426家上市（櫃）公司已參與申報企業社會責任（CSR）報告書並揭露氣候變遷相關議題之管理績效，此外有149家機構投資人簽署盡職治理守則，強化責任投資。

根據數據顯示，美國社會責任投資總額從2016年的8.72兆美元，快速成長到2018年成長到12兆美元，成長38％，顯示投資人越來越重視責任投資，同時顯示企業如何管理氣候風險對未來發展影響重大。

顧立雄說，世界各國對於環境議題E（Environmental）、社會責任S（Social）以及公司治理G（Governance）的要求，已是投資圈的普遍共識，他表示，未來ESG績效不佳的公司，相對也會對公司股價造成衝擊，或被列為投資黑名單；至於有落實ESG的公司，股價表現也會相對比台股大盤還要好。

李長庚表示，今年參加國泰氣候論壇的人數，較去年成長1倍，去年參加者有57％再度回歸，且台灣市值前50大企業有6成皆派代表出席，他覺得很開心，由此可知愈來愈多企業重視氣候變遷議題，這個議題已經是一個「Must」、是一個顯學，希望國泰能起帶頭作用，透過實務研討，有效降低氣候變遷帶來的投資風險，也能從中開發新商機。

簡立忠表示，證交所今年10月鼓勵企業制定TCFD，協助關係人掌握財務風險。目前全球永續投資已超過35.7兆美元，證交所也會將氣候變遷溫室氣體納入評量指標，永續發展需各單位共同努力。

為了推動「綠色金融」，國泰集團旗下三大支柱如保險、銀行、資產管理等，可說是全員總動員。

劉上旗表示，國泰近年大力推動行動投保，除非客戶特別要求，否則一律採用電子帳單，目前超過9成以上的客戶都配合無紙化，幫助節能減碳。此外，國壽在再生能源的投資額高達30多億，而在自用大樓和相關不動產、物流上實施節能減碳措施，像是無紙化、不提供杯水等，一年的節電量高達582萬度。

劉上旗透露，一張保單從原料、印製到發送，國泰製造的碳足跡約2公斤，而2018年和2016年相比，國泰成功減碳14％，效率很高，該公司正準備向環保署申請減碳標章。

張雍川表示，國泰投信成立國內第一檔關注綠能與循環經濟的私募基金，基金額度超過80億，主要用於投資和綠能、循環經濟等相關標的，包括使用咖啡渣製作衣服和鞋子，以及用塑膠吸管和再生紙做食物容器等，一來有助於節能減碳，二來也開發許多綠能新商機。

(旺報 )