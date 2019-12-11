雲林花生之亂，農委會緊急宣布以每台斤40元收購花生。總統蔡英文加碼延長收購時間到12月底。大力拉拔民進黨立委參選人蘇治芬、劉建國兩人。不過，看在農業網紅「Lin bay 好油」眼裡很有意見。他掀開2016年菜價居高不下，不只葉菜類，就連根莖類也漲得誇張。蔡政府竟抓了一個洗蘿蔔的盤商出來當菜蟲，後來被引為笑柄。

「Lin bay 好油」在臉書貼文指出，「蘇治芬說，販子聯合壟斷，如果買超過40元，會被罰6萬元，實在很不應該，有心人放假消息影響市場價格，已經觸法」。對蘇治芬說法，「Lin bay 好油」譏諷表示：「蘇立委既然知道有聯合壟斷的行為，那應該快點去檢舉，只要檢調找到這些人為惡的證據，這樣蘇立委也是為民除害，值得讚許。」

「Lin bay 好油」並提出2016年菜價高漲時，蔡政府因應辦法的糗事打臉蘇治芬。「Lin bay 好油」表示：「自由市場自由競爭，如果出現這種價錢聯合壟斷的行為當然很可惡而且違法，但這種事情是說說的選舉語言還是真的？我也很好奇，畢竟就跟抓菜蟲一樣，都是愚民的政治手法，當年菜價高漲，執政黨抓了一個洗蘿蔔的盤商出來當菜蟲，後來被引為笑柄。」

回顧當時被捉業者說詞，稽查小組突擊路竹冷凍倉庫，指庫存的300公噸胡蘿蔔多到不合理，直擊這間冷凍庫，30坪空間分成上下兩層，堆到滿可以儲存1500公噸。但老闆解釋「從收購、人力、紙箱包裝，再到工廠的租金電費，這段時間成本就要1500萬，被懷疑是菜蟲覺得冤枉，因為以300公噸聽起來很多，實際上能賣1個月而已。」只捉個人想交差，結果是鬧笑話。

所以，雲林發生花生之亂，花生價格遭聯合壟斷打壓，如何撥亂反正。「Lin bay 好油」表示：「希望蘇立委可以協助檢調，早點把這些惡徒繩之以法，希望真有其事，而不是像當年一樣，隨便抓人交差，最後笑話一場。」

(中時電子報)