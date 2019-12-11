今(11)晚間9時23分宜蘭近海發生芮氏3.8級有感地震，地震深度7.2公里，最大震度地點為宜蘭縣頭城，震度4級。

各地有感震度如下：頭城4級；宜蘭市2級；花蓮縣太魯閣1級；新北市三貂角1級；基隆市1級；台北市1級；新北市1級；桃園1級 、新竹縣竹東1級。

(中時 )

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