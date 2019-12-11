21：23地牛翻身 最大震度4級 22:022019/12/11 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地震報告。（中央氣象局 提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(11)晚間9時23分宜蘭近海發生芮氏3.8級有感地震，地震深度7.2公里，最大震度地點為宜蘭縣頭城，震度4級。 各地有感震度如下：頭城4級；宜蘭市2級；花蓮縣太魯閣1級；新北市三貂角1級；基隆市1級；台北市1級；新北市1級；桃園1級 、新竹縣竹東1級。 (中時 ) #有感 #地震 #頭城 也許您會感興趣 推薦閱讀 移轉挑戰30萬棟 房市復甦指標 04:102019/12/07 財經焦點 東部凌晨4.7地震 宜花3級搖最兇 05:432019/12/07 生活 義大利托斯卡尼規模4.5地震 無災情傳出 22:072019/12/09 國際 12：13花蓮秀林鄉規模4.0地震 最大震度4級 12:422019/12/10 生活 收到警報不用怕 亞太電信宣布11日下午4點進行災防告警測試 06:032019/12/11 科技 基隆1999高效率 市民超有感 01:252019/12/11 地方新聞 同地連兩震！宜蘭22：02規模4.0地震 最大震度4級 21:372019/12/11 生活 生活熱門新聞 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 比好市多半熟麵包還紅 IKEA這東西賣到缺貨 - 生活 何庭歡小時候長這樣！自爆黑歷史 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 全台最正女工頭出嫁 新郎出動6卡車6怪手組迎娶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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