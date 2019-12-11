全球需求轉趨疲軟，加上大陸經濟成長放緩，以及台灣企業越來越難以避免不受到中美關稅戰的波及，中華信用評等公司（下稱中華信評）在11日發表的《2020年台灣信用展望》指出，隨著中美貿易緊張局勢升高，台灣企業明年的信用風險將較今年略為惡化，面對全球貿易保護主義，在未來一年中台灣的經濟成長恐將喪失部分韌性。

在這篇副標為「懸宕的貿易緊張局勢升高了台灣企業的信用風險」的報告中，中華信評認為，全球需求下滑依然是台灣以出口為導向之企業部門面臨的最大信用風險，尤其貨櫃航運及空運服務與大宗商品業的信用結構也將因新一輪的關稅而面臨更大壓力，但貿易爭端對台灣的金融機構造成的影響程度則較低。

總體來看，中華信評對台灣在未來12個月期間的信用展望仍維持「穩定」的看法。中華信評認為，儘管中美貿易戰何時緩解仍存在不確定性，可能導致企業部門出現某種程度的信用惡化狀況，但由於台灣企業擁有較高的現金餘額，加上其借款槓桿比已有所下降，預估絕大多數台灣企業都有能力在未來一年承受其信用指標可能小幅轉弱的壓力

(旺報 )